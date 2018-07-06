Ucuza Arsa Alışverişi" Deyip 50 Milyonluk Vurgun Yaptı

Bursa'da uygun fiyata arsa alışverişi yaptığını iddia ederek aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda vatandaşı 50 milyon dolandırarak kayıplara karışan şahıs kendisine ulaşarak paralarını isteyen mağdurları ölümle tehdit etti.

Bursa'da 2017 yılında uygun fiyata arsa alışverişi ve gayrimenkul işi yaptığını iddia ederek aralarında polis memurlarının da olduğu çok sayıda vatandaşı yatırım yapmak vaadiyle kandıran Vural A. (38) yaklaşık 50 milyon vurgun yaparak kayıplara karıştı. Çok sayıda vatandaşı mağdur eden Vural A. İstanbul'a taşınarak alacaklıların kendisini bulmaması için sık sık adres değiştirdi. Kendisine ulaşan alacaklıları 'ya sizi öldüreceğim ya kendimi' diye tehdit eden Vural A'ya mağdurlar aylardır ulaşamıyor.

Rengikent Gayrimenkul ismiyle işlettiği emlak bürosunda eşiyle birlikte çalışan ve çok sayıda vatandaşı arsa alışverişi vaadiyle 50 milyon dolandıran Vural A'dan haber alınamıyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan ve ifade veren mağdurlar Vural A'nın kendilerini dolandırdığını, paralarını alıp kayıplara karıştığını daha sonra kendilerine ulaşamadıklarını, ulaştıkları zaman da tehdit edildiklerini belirtti. Vural A'nın alacaklılara attığı mesajlarda "Benim Vural. Şimdi nereden başlayayım bilmiyorum ama tek tek tane tane yazacağım. Ben tam bir yıldır köpekler gibi bir orada bir burada kaçmakla meşgulüm. Ne sizin elinize ne benim elime hiçbir şey geçmedi. Herkes yıkık perişan durumda. Evet bunun sebebi kesinlikle benim hiçbir şekilde inkar etmedim ama yeter bıktım gerçekten bıktım. Herkesin peşime birilerini takmasından, devamlı bir yerlerde sordurmasından bıktım. Ben artık çok açık sözlü olayım çünkü bunu herkese söylemem gerekiyor. Artık kaçmıyorum ve kimsenin de kucağında oradan oraya gezmeye tahammülüm yok. Ben anlatayım siz bunlardan ne çıkarırsınız bilemem. Bu yazdıklarımı da saklarsanız hepimiz için hayırlısı olur. Benim ne bir hayatım ne bir yaşantım kalmadı. Yaratan Rabbim üzerine yemin ediyorum karşıma kim dikilirse ya o ölecek ya ben. ya beni silahla vuracaklar, ya bıçaklayacaklar ama kesinlikle beni bir daha alamazlar. Ne ailem ne geleceğim hiçbir şeyim kalmadı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Mağdurlar Vural A'nın biran önce bulunması ve alacaklarını tahsil edebilmek için ellerinden geleni yapıyor. - BURSA