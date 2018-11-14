Ucuz Temizlik Ürünlerini Markalı Ambalajlara Koyarken Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek odunluktan bozma bir mekana baskın yaptılar. Baskında piyasada ucuz atılan temizlik ürünlerini pahalı ve marka temizlik ürünlerinin paketlerine doldurularak yeniden piyasa sürdüğünü tespit ettiler.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Esentepe Köyü'nde D. T. isimli şahsın kömürlükten bozma iş yerine baskın yaptılar. Baskın sonucunda ucuz deterjan markalarını pahalı deterjan paketlerine aktarıp bir makina yardımıyla paketleyerek piyasaya dağıtan D. T. yakalandı. Şahıs hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa istinaden işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 80 adet 4.5 kilogram, 15 adet 10 kilogramlık temizlik deterjanı, 272 adet 550 mililitrelik şampuan, 72 paket 500 gramlık bulaşık deterjanı ile plastik paketlerin kapatılmasında kullanılan iki adet düzeneğe el konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızın bu konu hakkında duyarlı olması; bu tür temizlik malzemelerini perakende olarak almamalarını ve aldıkları ürünleri kontrol etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi önemle rica olunur" denildi. - DÜZCE