Ucuz su için saatlerce kuyrukta beklediler

Ucuz su için saatlerce kuyrukta beklediler Ucuz su kuyruğu kilometrelerce uzadı Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Ucuz su için saatlerce kuyrukta beklediler

Ucuz su kuyruğu kilometrelerce uzadı

BURSA - Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oruca rağmen güneşin altında su alabilmek için bekleyen vatandaşlar, suyun buna değdiğini söyledi.

Yıldırım ilçesinde 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık'taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden 5 litresine 1 lira, 10 litresine 1,5 lira, 19 litresine ise 2,5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, 3 günlük kısıtlamanın da saat 18.00 itibariyle girecek olmasıyla 5 kilometreyi buldu. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk drone ile de havadan görüntülendi.

Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise "Hem ramazan hem de sokağa çıkma yasağı öncesi su doldurmaya geldik. Su fiyatı burada çok uygun. Yaklaşık 1 veya 1,5 saattir kuyrukta bekliyoruz. Buradan akan suda kireç yok ve kalitesi çok iyi olduğu için geliyoruz. Kısıtlama gelmeden de sularımızı dolduralım dedik. Yaklaşık 2 veya 3 ayda bir gelip su dolduruyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR