UCUZ OTOMOBİL VAADİYLE DOLANDIRDILAR, GELEN PARAYLA ÇİFTLİK KURDULAR

İCRADAN satılan araçları piyasa değerinin altında almak vaadiyle 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplayan şüphelilere operasyon düzenlendi.

İCRADAN satılan araçları piyasa değerinin altında almak vaadiyle 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplayan şüphelilere operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paralarla Tokat'ta çiftlik açtıkları belirtildi.

İstanbul'da şüpheliler, icra yoluyla satışa çıkarılan araçları piyasa değerinin yüzde 50 altında satın almak vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi. 25 Haziran'da İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 29 mağdurdan topladıkları paralarla Beykoz'da lüks villa, Antalya'da ücretli beach, çeşitli şehirlerde kafe ve gayrimenkul almalarının yanı sıra Tokat'ta 275'i büyükbaş, 473'ü küçükbaş olmak üzere toplam 748 hayvanın bulunduğu çitlik açtıkları belirlendi. Çiftlikteki hayvanlara el konuldu. Diğer adreslerde yapılan aramada ise 107 bin 400 lira, 70 bin lira değerinde çek ve senet, 2 araç, 32 cep telefonu, 2 tabanca, 7 bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı