Ucuz mobilya ile çocuğunuzu zehirlemeyin

12.10.2019 13:46

Mobilya sektörü, her geçen gün teknolojiden ve yeni üretilen kimyasallardan nasibini alıyor. Uzmanlar, özellikle ucuz mobilya imal edebilmek adına yapılan uygulamaların bebeklerin ve çocukların sağlığını ciddi derecede tehdit eden sonuçlara yol açabileceğinin altını çiziyor.



Bebek ve çocuk mobilyası üretenlerin kesinlikle sağlık ve güvenlik konusunu ön plana almaları gerektiğini kaydeden Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, ehil kişiler tarafından sorumluluk duygusuyla ve bilinçli olarak yapılmayan ürünlerin çok sayıda kalıcı soruna yol açabileceğini vurguladı.



Bilinçsiz üreticiler tarafından üretilen ve anne babaların bilmeden satın aldığı mobilyaların çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Yusuf Katana; "Mobilya tercihinde ucuza kaçmak ilerleyen dönemlerde telafi edilemez sonuçlar doğurabilir. Üretimde kullanılan malzemelerde birleştirme ve yapıştırma sırasında kullanılan tutkal ve kimyasal maddeler formaldehit adlı kanserojen bir madde içermektedir. Bu maddenin bilinçsizce ve standart değerlerin üzerinde kullanılması çocuk sağlığını ciddi oranda tehdit eder ve kansere neden olabilir. Vücuttaki pek çok doku ve organ üzerinde zararlı ve toksik etkiye sahiptir. Formaldehit değerlerinin belirli sınırları vardır. Standartlar bu değerin üzerine geçmemesi gerekmektedir. Anne babaların çocuklarına mobilya alırken mutlaka E1 belgesini sormaları gerekir" diye konuştu.



Bebek odası takımlarında kullanılan lake boyaların da mutlaka kurşun ve benzeri ağır metaller içermeyen malzemelerden üretilmiş antianserojen ve antibakteriyal içerikli olması gerektiğinin altını çizen Katana; "Kullanılan boyalar Avrupa Birliği standartlarına uygun EN 71.3 belgesine sahip olmalıdır. Özellikle yeni doğduğu dönemde bilinçsizce özellikle gösteriş için aldığınız mobilyaları onun için hazırladığınız odaya yerleştirdiniz. Her anlamda savunmasız yavrunuzu da bu odaya koydunuz, kapısını kapattınız ve bu odada nefes almasını sağladınız! Siz ebeveyn olarak bilinçsizce yaptığınız seçimler sonucu çocuğunuz için doğru olanı yapmış olmayacaksınız" dedi.



Bebek ve çocuk mobilyalarında özellikle cam malzeme kullanılmaması konusunda da ebeveynleri uyaran 22 yıllık mobilya üreticisi Yusuf Katana; "Cam yerine pleksi malzeme kullanılmalıdır. Çekmece yanlarında çocukların ulaşabileceği yerlerde keskin sivri kenarlı raylar olmamalıdır. Çekmecenin çekilip çocuğun ayağına düşmesini engelleyecek mekanizmalar kullanılmalıdır. Çekmece ve kapaklarda stoplayan sistemler kullanılmalıdır. Bebek karyolalalarında kullanılan korkuluk sistemleri çocuğun açamayacağı şekilde çift emniyet sistemli olması gerekmektedir. Bebek karyolalarında kullanılan korkuluk araları 6 cm den fazla olmamalıdır. Unutmayın ki anne baba olduğunuz andan itibaren bebeğinizin yetiştirilmesi konusunda bir takım konuları gözlemleyerek, sorarak veya deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Fakat sağlık ve güvenlik söz konusu ise daha sonrasında telafisi olamayacak sonuçların çıkmaması için daha dikkatli olunması gerekmektedir" şeklide konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA