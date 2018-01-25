Ucuz Kurtuldular! Direksiyon Başında Uyuyakaldı, Son Hızla Trafik Işıklarına Çarptı
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Ucuz Kurtuldular! Direksiyon Başında Uyuyakaldı, Son Hızla Trafik Işıklarına Çarptı

Çin'de meydana gelen korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarhoş sürücü direksiyon başında uyuyakalınca son sürat trafik ışıklarına çarptı.

Çin'de sarhoş sürücü direksiyon başında uyuyunca son sürat trafik ışıklarına çarptı. Korkunç kaza mucize eseri hafif atlatıldı.

KIL PAYI KURTULDULAR

Kör kütük sarhoş olup direksiyon başına geçen Çinli, az kalsın bir faciaya sebep oluyordu. Otoyolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, az kalsın karşıdan karşıya geçen bir engelli aracı ile yolda temizlik yapan bir görevliye çarpıyordu.

HALA UYUYORDU

Darmadağın olan aracın içinde çıkan sürücünün uyumaya devam etmesi itfaiyecileri şaşkına uğrattı. Sarhoş şoför kazadan ufak yaralanmalarla kurtuldu.

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