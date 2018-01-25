Ucuz Kurtuldular! Direksiyon Başında Uyuyakaldı, Son Hızla Trafik Işıklarına Çarptı
Çin'de meydana gelen korkunç kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarhoş sürücü direksiyon başında uyuyakalınca son sürat trafik ışıklarına çarptı.
Çin'de sarhoş sürücü direksiyon başında uyuyunca son sürat trafik ışıklarına çarptı. Korkunç kaza mucize eseri hafif atlatıldı.
KIL PAYI KURTULDULAR
Kör kütük sarhoş olup direksiyon başına geçen Çinli, az kalsın bir faciaya sebep oluyordu. Otoyolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, az kalsın karşıdan karşıya geçen bir engelli aracı ile yolda temizlik yapan bir görevliye çarpıyordu.
HALA UYUYORDU
Darmadağın olan aracın içinde çıkan sürücünün uyumaya devam etmesi itfaiyecileri şaşkına uğrattı. Sarhoş şoför kazadan ufak yaralanmalarla kurtuldu.
YORUMLAR (2)
-
köpek eti yemekten olmuşturCevap Yaz Yayından Kaldır
-
VERİLMİŞ SADAKALARI VARMIŞ ??????Cevap Yaz Yayından Kaldır