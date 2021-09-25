'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI - Haberler
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'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNTERNETTE düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak, para veren vatandaşları dolandıran 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ (DHA) - İNTERNETTE düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak, para veren vatandaşları dolandıran 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, para yatıran vatandaşları dolandıranları takibe aldı. Kocaeli, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI

'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI - Haberler
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