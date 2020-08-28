Üçüz kardeşler tıp fakültesini kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üçüz kardeşler tıp fakültesini kazandı

Sivas'ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal isimli üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı.

28.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:22

Sivas'ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal isimli üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı.

27 Haziran'da başlayıp 28 Haziran'da sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. On binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Kimi öğrenciler yerleşemedikleri için üzülürken kimisi ise istediği bölümü kazandığı için büyük mutluluk yaşadı. Sivas'ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı. Sivas Fen Lisesinde eğitim gören üçüz kardeşler, hem ailesine hem de Sivas'a büyük gurur yaşattı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kardeşleri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Üçüz kardeşleri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ayhan, "Birlikte gösterdiğiniz başarı ile gururlandık. Sizleri, ailenizi ve öğretmenlerinizi kutluyorum" dedi. Ayhan, üçüz kardeşlerle bir süre sohbet ettikten sonra kardeşlere ödüllerini verdi. Hayatları boyunca birbirinden ayrılmayan üçüzlerin üçü de tıp fakültesini kazanmış olsa da farklı tıp fakültelerini kazandıkları için yolları ilk kez ayrılmış oldu.

(Demet Karakuş/İHA)

Üçüz kardeşler tıp fakültesini kazandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! Ekonomi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu 3. Sayfa
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar Güncel
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu
Emekli polis zehirlenen kediler için komşularından şikayetçi oldu
Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Hadise Demet Akalın Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Ronald Koeman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Üçüz kardeşler tıp fakültesini kazandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:22:21. #1.15#
title