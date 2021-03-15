Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak
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Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak

15.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:04

Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak Van'da 2011 yılında dünyaya gelen üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan Gülser isimli kardeşler, gelecekteki hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi ülke yönetmek olduğunu söyledi.

Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak

VAN - Van'da 2011 yılında dünyaya gelen üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan Gülser isimli kardeşler, gelecekteki hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi ülke yönetmek olduğunu söyledi.

Van'da 11 çocuğunun ardından 2011 yılında üçüz bebek sahibi olan Gülser ailesi, çocuklarına Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi duyduğunu ve bu nedenle 2011 yılında doğan üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adını verdiğini ifade eden baba Abdulhamit Gülser (62), çocuklarının gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi olmasını istediğini söyledi. Gülser, "Üçüz çocuklarım Recep, Tayyip ve Erdoğan deprem yılında dünyaya geldiler. Depremin ardından İstanbul'a gittik, Cumhurbaşkanımız ile görüştük, gelip üçüzleri göreceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla üçüzlere bir ev yaptırıldı. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O Allah'ı seviyor, biz onu seviyoruz. Bende bundan dolayı çocuklarımın isimlerini Recep, Tayyip ve Erdoğan bıraktım. Yüce Rabbim onlara da Cumhurbaşkanımız gibi güzel bir yol verir, bunlar da milletine, devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkarlar inşallah. Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımı iletiyorum. Rabbim onun işini gücünü rast getirsin. Allah hiçbir zaman devletimize, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi gelecekte ülke yönetmek istediklerini söyleyen üçüz çocuklar ise isimleriyle gurur duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanına sevgi mesajı yolladı.

Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak
Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak
Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak
Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak
Üçüz kardeşler Recep, Tayyip, Erdoğan'ın hedefi Cumhurbaşkanı olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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