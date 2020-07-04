UCUZ HALI, PASPAS KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU ARNAVUTKÖY'de sokakta satılan ucuz halı ve paspas koronavirüsü unutturdu.

ARNAVUTKÖY'de sokakta satılan ucuz halı ve paspas koronavirüsü unutturdu. Düşük fiyattan alışveriş yapmak isteyen mahalleli sosyal mesafeyi ve maske takmayı unuttu. Dip dibe durarak yere serilen ürünleri almak için birbiriyle yarıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de dün gece 22.00'da bir seyyar satıcı, sokağa halı, banyo paspası ve yorgan örtülerini sererek ucuza satınca, mahalledeki kadınlar sosyal mesafeyi unuttu. Sokağın ortasına serilen halı ve örtülerden satın almak istedi. Maske takmayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan kadınlar, yere serilen halı ve örtüleri kontrol etti, beğendiklerini aldı.

Kaynak: DHA