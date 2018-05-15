Ucuz Et Satan Marketler Arasına Migros da Girdi

Hükümet, geçtiğimiz kasım ayında başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, ramazan ayında kırmızı etin vatandaşın sofrasına daha kolay ulaşması için projenin kapsamını genişletti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'le geçtiğimiz dönemde anlaşırken, 81 ilde mağazası olmaması sebebiyle Migros'la anlaşma sağlayamamıştı. Migros ise mağazası olmayan illerde mağaza açarak, 81 il şartını yerine getirmesinin ardından, bakanlıkla tekrar masaya oturdu.

15 BİN SATIŞ NOKTASINDA

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kilosu 31 lira olan kuşbaşı ve 29 lira olan kıymaları, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Migros raflarında da yerini alacak. Böylece BİM ve A101'in toplamda 13 bin şubesinin yanı sıra, Migros'un 2 bin şubesiyle birlikte vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek. Vatandaşın eti ucuza yemesinin yanı sıra ramazanda artan et tüketimini fırsat bilerek fiyatları artıran spekülatörlerin de önüne geçilecek.

YEMDEKİ SORUN ÇÖZÜLECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Öyle bir rüzgâr estiriyorlar ki öldük, bittik. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Piyasayı regüle etmek için 2 markete et veriyorduk, şimdi sayı 3'e çıktı. Benim dar gelirli kardeşim 29-31 liradan kıyma, kuşbaşı yiyor. İstedikleri kadar spekülatif hareketler olsun, bunu önleyecek kapasiteye sahibiz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Bu sorunu da çözeceğiz" diye konuştu.

10 BİN 551 VETERİNERE İSTİHDAM SAĞLANACAK

'Tarıma Değer Katanlar' ödül töreninde konuşan Bakan Fakıbaba, 10 bin 551 veterinerin istihdamıiçin ilgili kuruluşlara gerekli yazıların yazıldığını ve bizzat kendisinin takip ettiğini söyledi. Fakıbaba, israf uyarısında da bulunarak "Sofradan kalkarken utanıyorum. Çok israf ediyoruz. İsraf eden iflas eder" dedi. Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir önemli olan şey var: Türkiye. Tarım ve gıda silahtan da önemli. Gıdanız yoksa tam bağımsız ülke olamazsınız. Hepimiz Afrin'deki bir Mehmetçik gibi düşünürsek bu gıda, tarım ve hayvancılık yükselecek. Dert edineceğiz, sahipleneceğiz."