Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi

06.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:59
Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen ay değişmeyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen ay değişmeyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, beklentilere paralel aralık ayında değişmedi.

Enflasyonun geçen ay eksi seviyesinde kalmasında, hanehalkının kullandığı enerji fiyatlarındaki yüzde 6'lık azalış ve tüketim mallarındaki KDV indirimi etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında yer aldı.

Gıda fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 0,5 artması ise dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Destatis, 2019'daki yüzde 1,4'lük enflasyonun ardından enflasyonun geçen yıl (ortalama) yüzde 0,5 olduğunu duyurdu. Bu da 2016'dan beri en düşük ortalama enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde eksi 0,7 seviyesinde kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Yaşar Güler Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel İrem Derici Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 17:02:34. #1.14#
title