Ucuz dönerde "Yağ hilesi" tartışması

ÖNEMLİ önemli sokak lezzetlerinden dönerle ilgili iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay ise, "Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor" diye konuştu. Yemek kültürümüzde önemli bir yere sahip olan et döner kimi yerlerde 100 gramı 8 ile 10 lira arasında satılıyor. Ucuza satılan et dönerlerde yağ hilesi olduğunu iddia edildi.

"HAYVANSAL YAĞLAR TEHLİKELİ DEĞİLDİR"İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" diye konuştu.

"MEZBAHALARDA ÇÖPE ATILAN YAĞ"Döner ustası Yusuf Yaka dönerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Yaka, "İlk olarak dönere bakmanız gerekiyor. Zaten baktığınız zaman anlaşılıyor. Bir de fiyatına bakacaksınız. Fiyat da çok önemli. Dönere baktığınız zaman kendini belli eder. Dönerde gömlek yağı kullanılır. Bu asırlardır böyledir. Hayvanın derisinin üstünden çıkan yağdır. Maliyetten kaçmak için böbrek yağı dediğimiz hayvanın alt tarafından olan yağı alıyorlar. O yağ kalitesiz bir yağ. Normalde mezbahalarda çöpe atılan yağdır. O yağı sosluyorlar dönere takıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DÖNERİN FİYATININ 15 LİRADAN AŞAĞI OLMAMASI LAZIM"Bir başka döner ustası Hayri Taş ise, "Kavram yağı dönerde kullanılmaz. Bazı dönerciler piyasanın altında satmak, daha fazla sirkülasyon sağlamak için bunları kullanıyor. Bu da insan sağlığına çok zararlı ve tehlikelidir. Kuyruk yağı ya da kuzu döşü dediğimiz yağ kullanılır. Bunun dışında kesinlikle başka yağ kullanılmaz. Olursa da ucuz olur. Piyasada 5 liraya 8 liraya satılır. Bunlar da yenilmez. Vatandaşın ne yediğini bilmesi lazım. Piyasaya baktığın zaman ekmek 1.5 lira, döner nasıl 8 liraya satılsın. Karşıdan baktığınız zaman döner canlı olacak. Kavram dediğimiz yağ, sürekli aşağı akar zaten. Gerçekten çok sağlıksız. Dönerin fiyatının 15 liradan aşağı olmaması lazım" diye konuştu.

"ETLERİNİN DE KALİTELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Vatandaşlar da ucuz et dönerle ilgili şunları söylediler. Nergis Gedik "Ucuz dönerleri yememeye çalışıyorum. 10 liradan düşük fiyatta döner yenilmemesi gerektiği ile ilgili bir haber okumuştum. Ondan sonra daha yüksek fiyatlı ve kaliteli yerlerden yemeye özen gösteriyorum" dedi. Şahin Keskin ise "Et zaten normalde pahalı bir şey. Ucuz et bulamazsınız dönerin 15-20 lira olması lazım. Bu da normaldir" diye konuştu. Nazlı Açık da ucuz olan dönerlere güvenemediğini belirterek "8-10 liralık dönerli yemiyorum. 15 lira ve üzeri dönerleri yiyorum. Yağlı oluyor zaten ucuz olan dönerler. Etlerinin de kaliteli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Muhammed Akyol ise "Yeni çıkan dönerciler kurumsal dönerciler var. Onları daha çok tercih ediyorum. Nerede yapıldığı genelde belli oluyor. Kalitesi de belli. Fiyatı da daha uygun. O yüzden kurumsal yerleri tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

