Üçüz doktorların diploma gururu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üçüz doktorların diploma gururu

Üçüz doktorların diploma gururu
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Güncel

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olup, yemin eden üçüzler Deniz, Aslı ve Başak Kozak, üçüzler olarak mezun oldukları için mutlu olduklarını, mezuniyeti paylaştıkları için gururlu olduklarını söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olup, yemin eden üçüzler Deniz, Aslı ve Başak Kozak, üçüzler olarak mezun oldukları için mutlu olduklarını, mezuniyeti paylaştıkları için gururlu olduklarını söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törene AÜ Rektörü Özlenen Özkan, eşi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da katıldı. Törende yer alan 366 mezun, mezuniyet kortejinde taşıdıkları pankartlarla koronavirüse, hekim sorunlarına dikkat çekti. Yeni doktorlardan bazıları, 'Koronavirüsle mücadelede gece gündüz emek veren tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkürler', 'Hekime şiddete hayır' yazılı pankart taşıdı.

Törende konuşan öğrenci temsilcisi Dr. Akın Alp Akansel, eğitiminde, mezun olma sürecinde destek veren aile ve eğitmenlere teşekkür etti. Akansel, "Taze mezun doktorlar olarak önce Atamıza, sonra emeğinize layık olacağımıza söz veriyoruz" dedi. Dönem birincisi Ceyhun Kadem ise sağlıkta şiddet konusuna değindi. Şiddetin normalleşmeye başladığını anlatan Kadem, şiddetin hastalık değil de halk sağlığı sorunu olduğu göz ardı edilmeden mücadele eylem planı çıkarılması gerektiğini söyledi. Kadem, bu konuda gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasını talep etti.Rektör Özlenen Özkan da kendisinin Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlattı. 366 genç hekimi başarıyla mezun etmenin gururunu yaşadığını anlatan Rektör Özkan, koronavirüs süreci ardından tıbbın yeniden yazılacağını ve yeni mezunlarının kansere, Alzeihmer'e çare bulacağına inandığını dile getirdi. Özkan, "Dünyanın tartışmasız en güzel, en kutsal mesleği hekimliğe sevginizi katın. İnsanları sevin ve hissettirin. Prof. Dr. Özmer Özkan ile kol nakli gerçekleştirdik. 30 yaş üstü hastanın babası elimi öpmeye kalkıştı. O kadar özel meslek ki mesleğimize saygı duyun ve kendinizi geliştirin. Mesleğinize sahip çıkın" diye konuştu.Konuşmaların ardından Rektör Özkan, öğrencilerle Tıp Yeminini okudu. Daha sonra tıp fakültesi dönem birincisi Dr. Ceyhun Kadem plaketini kütüğe çaktı. Törende İkinci Gizem Erduran ile üçüncü Tayfun Gökmen'e plaket verildi. Törende Prof. Dr. Ömer Özkan da bazı öğrencilere onur ödülü verdi.ÜÇÜZLERİN MUTLULUĞU

Törende fakültede eğitimlerini aynı sınıfta tamamlayan 24 yaşındaki üçüzler Deniz, Başak, Aslı Kozak da diplomalarını aldı. Üçüzlerden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Kozak, "Üçüz kardeşler olarak mezun olduğumuz için mutluyuz. Birbirimizi destekledik, birlikte mezun olduk. Mezuniyeti paylaştığımız için çok gururluyuz. Tıp fakültesini birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Üçüzlerden Deniz psikiyatri, Başak enfeksiyon hastalıklarında uzmanlaşmak istediğini, Aslı da henüz karar vermediğini dile getirdi.


Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu
Üçüz doktorların diploma gururu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üçüz doktorların diploma gururu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 23:18:36. #1.14#

title