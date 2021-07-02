Üçüz doktorların diploma gururu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olup, yemin eden üçüzler Deniz, Aslı ve Başak Kozak, üçüzler olarak mezun oldukları için mutlu olduklarını, mezuniyeti paylaştıkları için gururlu olduklarını söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olup, yemin eden üçüzler Deniz, Aslı ve Başak Kozak, üçüzler olarak mezun oldukları için mutlu olduklarını, mezuniyeti paylaştıkları için gururlu olduklarını söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törene AÜ Rektörü Özlenen Özkan, eşi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da katıldı. Törende yer alan 366 mezun, mezuniyet kortejinde taşıdıkları pankartlarla koronavirüse, hekim sorunlarına dikkat çekti. Yeni doktorlardan bazıları, 'Koronavirüsle mücadelede gece gündüz emek veren tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkürler', 'Hekime şiddete hayır' yazılı pankart taşıdı.

Törende konuşan öğrenci temsilcisi Dr. Akın Alp Akansel, eğitiminde, mezun olma sürecinde destek veren aile ve eğitmenlere teşekkür etti. Akansel, "Taze mezun doktorlar olarak önce Atamıza, sonra emeğinize layık olacağımıza söz veriyoruz" dedi. Dönem birincisi Ceyhun Kadem ise sağlıkta şiddet konusuna değindi. Şiddetin normalleşmeye başladığını anlatan Kadem, şiddetin hastalık değil de halk sağlığı sorunu olduğu göz ardı edilmeden mücadele eylem planı çıkarılması gerektiğini söyledi. Kadem, bu konuda gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasını talep etti.Rektör Özlenen Özkan da kendisinin Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlattı. 366 genç hekimi başarıyla mezun etmenin gururunu yaşadığını anlatan Rektör Özkan, koronavirüs süreci ardından tıbbın yeniden yazılacağını ve yeni mezunlarının kansere, Alzeihmer'e çare bulacağına inandığını dile getirdi. Özkan, "Dünyanın tartışmasız en güzel, en kutsal mesleği hekimliğe sevginizi katın. İnsanları sevin ve hissettirin. Prof. Dr. Özmer Özkan ile kol nakli gerçekleştirdik. 30 yaş üstü hastanın babası elimi öpmeye kalkıştı. O kadar özel meslek ki mesleğimize saygı duyun ve kendinizi geliştirin. Mesleğinize sahip çıkın" diye konuştu.Konuşmaların ardından Rektör Özkan, öğrencilerle Tıp Yeminini okudu. Daha sonra tıp fakültesi dönem birincisi Dr. Ceyhun Kadem plaketini kütüğe çaktı. Törende İkinci Gizem Erduran ile üçüncü Tayfun Gökmen'e plaket verildi. Törende Prof. Dr. Ömer Özkan da bazı öğrencilere onur ödülü verdi.ÜÇÜZLERİN MUTLULUĞU

Törende fakültede eğitimlerini aynı sınıfta tamamlayan 24 yaşındaki üçüzler Deniz, Başak, Aslı Kozak da diplomalarını aldı. Üçüzlerden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Kozak, "Üçüz kardeşler olarak mezun olduğumuz için mutluyuz. Birbirimizi destekledik, birlikte mezun olduk. Mezuniyeti paylaştığımız için çok gururluyuz. Tıp fakültesini birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Üçüzlerden Deniz psikiyatri, Başak enfeksiyon hastalıklarında uzmanlaşmak istediğini, Aslı da henüz karar vermediğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım