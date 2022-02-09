"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, bazı internet sitelerinde yer alan "Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberini tekzip etti.

Sağırkaya, yaptığı yazılı açıklamada, haberin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Biyolojik olarak bir keçinin saf kuzu doğurmasının mümkün olmadığını vurgulayan Sağırkaya, şunları kaydetti:

"Nadiren koçla çiftleşen keçiden melez yavru doğumu gerçekleşebilmektedir. Bu durum, tıpkı erkek eşekle kısrağın çiftleştirilmesinden sonra doğan melez hayvan katırdaki gibidir. Bu olay özelinde, keçinin aynı dönemde hem teke hem de koç ile çiftleşmesi gerekmektedir. Böylece iki oğlak tekeden, melez yavru ise koçtan olma olabilir. Ancak, böylesi bir birleşmeden doğan melez yavrular, tek başına kuzu veya oğlak görünümünden farklı bir görünüm sergilemektedir. Oysa haberdeki fotoğrafta, melez bir yavrudan ziyade saf bir kuzu görülmektedir. Olası ve daha mantıklı bir durumda aynı zaman diliminde doğmuş bir kuzunun anne keçi tarafından sahiplenilmiş olmasıdır."

Kesin sonuç için genetik analizlere bakılması gerektiğini aktaran Sağırkaya, "Keçilerde kromozom sayısı 60, koyunlarda 54 iken dişi keçiden doğma koçtan olma melez bir yavruda bulunan kromozom sayısı, 57 olarak bulunmuştur. Biyolojik olarak hiçbir canlı doğal yollardan başka bir türün yavrusunu saf olarak doğuramaz." ifadelerini kullandı.