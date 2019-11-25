Ucuz diye alıp çocuğunuzu hasta etmeyin

25.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:12

Anne ve babalar, hassas cilde sahip bebek ve çocuklarınız için kıyafet seçimi yaparken, ürünün ucuzluğu değil, çocuğunuzun sağlına zarar verip vermediğine bakılması gerekiyor.



Ucuz diye yapılan bilinçsiz kıyafet seçimi bebek ve çocukların sağlığını tehlikeye sokuyor. Özellikle hassas cilde sahip yeni doğan bebeklerde cilt sorunları ile kansere kadar giden hastalıklara neden olabilecek ucuz bebek ve çocuk kıyafetleri ve taklit ürünler tehlike saçıyor. Bu tür seçimler sonrasında çocukların büyük cilt sorunları ve rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalacağını belirten bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, özellikle caddelerdeki kaldırımlarda ve pazarlarda satılan ürünlerin kontrolden geçmediğini ve hassas cilde sahip bebeklerin cilt sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti. Çakı, "Pazardan 3 liraya alınan bir ürün için kontrolden geçmiş ve sağlıklı dememiz mümkün değil. Çünkü bebek cildi hassas ve bir o kadar da savunmasız oluyor. Sağlıksız bir ürünü alarak, hassas cilde sahip olan bebek ve çocuklarınızın sağlığını da tehlikeye atmış oluyorsunuz" dedi.



"Ürün alırken sertifikaya mutlaka bakılmalı"



Özellikle bebek ürünlerinde seçim yapılırken sertifikalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Caner Çakı, "Bilinçli anne babalar bebek ve çocuklarına kıyafet seçerken kendilerine hep aynı soruyu sorarlar; bu ürün acaba sağlıklı mı? Bebeğime zarar verir mi? Birçok alternatif ürün arasından doğru olanı seçmek çoğunlukla zorlaşır. Bu ürünlerin sağlıklı ve zararsız olduklarını anlamak aslında çok kolay öncelikle güvenilir yerlerden alış veriş yapılması gerekiyor. Yapılan satın almalarda ürünün özelliklerine bakılarak sertifikalarına dikkat edilmesi de en önemli faktörlerden biridir. Biz ürünlerde bebek cildine zararı olmayan yüzde 100 coton olanları tercih ediyoruz. Çocuğunuzun narin cildine temas edeceği için ürünler en iyi kumaşlardan üretilmiş olmalıdır. Özellikle iç giyim ürünlerin tamamı çocukların cildi ile temas ettiği için bu ürünlerin kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması çok önemli. Kıyafetlerin doğal ipliklerden imal edilmiş olması ve kıyafetlere yapılan baskılarda kanserojen ve alerjik maddeler bulunmaması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.



"Bu önerileri aklınızdan çıkarmayın"



Bir ürün almadan önce dikkat edilmesi geren en önemli adımların başında fiyat ve ürünün kalitesi geldiğini ifade eden Çakı, "Genellikle ürünleri alırken yüzde 100 coton yani pamuk olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu ürünlerin fiyatları ile de pazarda satılan ürünlerin fiyatları aynı olamaz. Pazardan alınan kıyafetlerde bebeklerinizin sağlığını olumsuz etkileyeceğini mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Yüzde 100 pamuktan üretilen bir ürün almak çocuğunuzun sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini hiç bir zaman aklınızdan çıkartmayın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA