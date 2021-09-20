Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Adana ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, ucuz cep telefonu vaadiyle 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Adana ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, ucuz cep telefonu vaadiyle 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 Eylül'de Düzce'de gözaltına alınan Habibe C. (30), eşi Atilla C. (34) ile kardeşleri Latif T. (28) ve Hicret T'nin (37) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlının tamamı savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şüpheliler arasındaki eski bir radyo programı sunucusu olduğu öğrenilen Atilla C'nin mağdurlarla telefon görüşmelerinde zaman zaman sesini değiştirdiği iddia edildi.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesinde piyasanın yarı fiyatına cep telefonu satışı ilanı görüp almak isterken dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine araştırma başlatmıştı.

Mağdurun para yatırdığı hesabın sahibini gözaltına alan ekipler, bu kişinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirlemişti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla bir şebekenin, E.D. isimli hemşirenin ismini kullanıp kendilerini doktor olarak tanıtarak internetten ilan verdiği ve telefon siparişi vermek için kendileriyle iletişime geçen kişilerde güven kazanıp kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra mobil bankacılık üzerinden adlarına yeni hesaplar oluşturduğu bilgisine ulaşmıştı.

Şebeke üyelerinin, telefon almak için ödeme yapmak isteyen vatandaşların birbirlerinin hesabına para yatırmasını sağlayarak ve adlarına kredi çekerek 24 ilde 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdığını tespit etmişti.

Ekipler, QR kod kullanarak ATM'lerden paraları çeken kişileri araştırdığında, Düzce'de yaşayan Habibe C, eşi Atilla C. ile kardeşleri Latif T. ve Hicret T'nin izine ulaşmış, 3 gün önce düzenledikleri operasyonla bu kişileri yakalamıştı.

Şüphelilerden Habibe C'nin hesabından son 3 ayda 3 milyon 100 bin liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Murat Kurum
Magazin Arda Turan
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:33:35. #1.12#