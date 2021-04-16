Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | Güncel

Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı -Bahçelievler'de ucuz baklava nedeniyle uzun kuyruklar oluştu Bahçelievler'de bir tatlıcıda ucuz baklava nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayılarak uzun kuyruklar oluştu.

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Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

-Bahçelievler'de ucuz baklava nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir tatlıcıda ucuz baklava nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayılarak uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs vakaları her geçen gün artarken, oluşan kuyruk ve dükkan içerisinde de sosyal mesafenin hiçe sayılması bu kadarına da pes dedirtti.

Korona virüs vaka ve ölüm sayısında artan ciddi artışla beraber, yeni önlemler alınarak kısmi kapanmanın uygulanmasına karar verilmişti. Alınan yeni kararlarla şehirlerdeki hareketliliğin önüne geçilmek istenirken Bahçelievler'de bulunan bir tatlıcıda sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayıldı.

Piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak uzun kuyruk oluşturdu. Dün iftar saatine yakın zamanda kuyruğun uzadığı görüldü. Tatlıcının önündeki kuyruk kadar içerisinde yaşanan yoğunluk ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Ucuz olduğu için sırada bekliyoruz

Sırada bekleyen ve yeni Korona virüs atlattığını belirten bir vatandaş "Keşke kurallara herkes uysa ama insanlarımız bilinçsiz sosyal mesafe gerçekten yok. Fiyatı uygun olduğu için mecbur bu sırayı bekliyoruz. İnsanlar evine gidiyor iş çıkış saatine denk geliyor bu nedenle ister istemez bir yoğunluk oluyor ve sosyal mesafe ortadan kalkıyor" diye konuştu.

Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ucuz baklava virüsü unutturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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