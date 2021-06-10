UCUZ ATLATILAN KAZA KAMERADA
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UCUZ ATLATILAN KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün aracı takla attı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün aracı takla attı. Sürücü hafif yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis yönüne 48 CAT 95 plakalı otomobiliyle giden H.K., hızla yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolmünden çıkan otomobil, takla attı. Güçlükle duran otomobilde sürücü H.K, kazada hafif yaralandı. Yaralı sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

UCUZ ATLATILAN KAZA KAMERADA
UCUZ ATLATILAN KAZA KAMERADA
UCUZ ATLATILAN KAZA KAMERADA
UCUZ ATLATILAN KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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