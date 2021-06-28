"Ucuz araba" vaadiyle 90 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin, çiftlik kurdukları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Ucuz araba" vaadiyle 90 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin, çiftlik kurdukları ortaya çıktı

'Ucuz araba' vaadiyle 90 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin, çiftlik kurdukları ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da icradan satılan araçları piyasa değerinin altında almak vaadiyle 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 24 kişi yakalandı.

İstanbul'da icradan satılan araçları piyasa değerinin altında almak vaadiyle 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 24 kişi yakalandı.

İstanbul'da savcılığa başvuran bazı kişiler, tanıdıkları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen şüphelilerin, güven kazandıktan sonra vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan icra yoluyla satışa çıkarılan araçları piyasa değerinin yüzde 50 altında satın almak vaadiyle para topladıklarını, bu kişilere bir süre sonra ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi.

Yapılan çalışmanın ardından 25 Haziran'da İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırdıkları parayla çiftlik kurmuşlar

Gözaltına alınan şüphelilerin, 29 vatandaştan topladığı yaklaşık 90 milyon lira ile Tokat'ta hayvan çiftliği kurdukları tespit edildi.

Tokat'taki çiftlikte bulunan 275 büyükbaş hayvan ve 473 küçükbaş hayvana el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramada ise 107 bin 400 lira, 70 bin lira değerinde çek ve senet, 2 araç, 32 cep telefonu, 2 tabanca, 7 bilgisayara da el konuldu.

Şüphelilerin, mağdur vatandaşları icra yoluyla sözde satın aldıkları araçların 21 günlük bir gümrük bekleme işi olduğu bahanesiyle oyaladıkları, bir süre sonra da telefonlarını kapattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Halit Ergenç Acun Ilıcalı
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Ucuz araba" vaadiyle 90 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin, çiftlik kurdukları ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:07:23. #1.16#

title