"Ucuz altın" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla baba ve iki oğlu tutuklandı
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"Ucuz altın" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla baba ve iki oğlu tutuklandı

31.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:54

Nevşehir'de sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişiyi "ucuz altın" satma vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen baba ve iki oğlu tutuklandı.

Nevşehir'de sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişiyi "ucuz altın" satma vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen baba ve iki oğlu tutuklandı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin ucuz altın satma vaadiyle 26 bin lirasını dolandırdıklarını iddia eden F.D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, F.D'yi dolandıranların Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde ikamet eden U.D. ve kardeşi O.D. olduğunu belirledi.

İki kardeş ile dolandırıcılık olayını organize ettiği tespit edilen babaları G.D, evlerinde gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada F.D'ye ait olduğu değerlendirilen 26 bin lira ele geçirildi.

Ürgüp'e getirilen baba ve iki oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, aynı yöntemle Aksaray'da da bir kişinin 140 bin lirasını alarak dolandırdıkları öğrenildi.

'Ucuz altın' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla baba ve iki oğlu tutuklandı
'Ucuz altın' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla baba ve iki oğlu tutuklandı
'Ucuz altın' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla baba ve iki oğlu tutuklandı
'Ucuz altın' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla baba ve iki oğlu tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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