Uçuşta PCR testi zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen PCR testi hakkında detaylar merak ediliyor. PCR testinin hangi durumlarda kimlere yapılacağı araştırılırken, konuya dair açıklamalar yapıldı. Aşısız çeşitli alanlarda zorunlu hale getirilen PCR testi hakkında PCR testi zorunlu mu konusu merak ediliyor. Peki, Uçağa binerken aşı zorunlu mu? Uçak seyahati için aşı zorunlu mu? HES kodu nedir? Uçağa binebilmek için Covid testi yapılacak mı? Uçuşta PCR testi zorunlu mu?

Uçuşta PCR testi zorunlu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs aşısı ve PCR testi kararları açıklandı. Peki, Uçağa binerken aşı zorunlu mu? İşte, yen kabine kararları ve Öğrencilere PCR testi zorunlu mu, sorusunun yanıtı. Uçak seyahati için aşı zorunlu mu? Uçağa binebilmek için Covid testi yapılacak mı? Uçuşta PCR testi gerekliliği hakkında detaylar...

UÇUŞTA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Yaklaşık 5,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinden PCR testi isteneceğini belirten Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız" şeklinde konuştu.

HES kodu nedir? Nereden HES kodu alabilirim? Detaylı bilgi



HES (Hayat Eve Sığar) kodu yalnızca Türkiye iç hat uçuşlarında bir zorunluluk olup bu sayfadan HES kodu ile ilgili tüm gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bebeğim için HES kodu almama gerek var mı? Detaylı bilgi



Bebek yolcular için HES kodu alınmasına gerek yoktur. Biletleme aşamasında yer alan HES kodu giriş alanında bebeğinizin isminin bulunmadığını göreceksiniz. 2 yaşını doldurmamış tüm misafirlerimizin bebek yolcu statüsünde kabul edilip 3 yaşından gün almış yolcular çocuk sayılmaktadır.

Seyahat İzin Belgem var. Uçuşlara katılmak için HES kodumun da olması gerekiyor mu? Detaylı bilgi

Seyahat İzin Belgesi HES kodu yerine kullanılmamaktadır. Detaylar için Hayat Eve Sığar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Uçağa binebilmek için Covid testi yapılacak mı? Detaylı bilgi

Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz etmeleri gerekmektedir.

Pandemi sürecinde uçuş boyunca maske takılması zorunlu mu? Detaylı bilgi

Maske kullanımı havalimanı içinde olduğu gibi, uçağa girişte ve uçuş boyunca da zorunludur. Sadece cerrahi maskeleri (ventilli maskeler kabul edilmemektedir) kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğinden bu maskeleri kullanan yolcuların yeterli sayıda maskeyi hazır bulundurması gerekecektir.