Uçuşlarda Ramazan düzenlemesi
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Uçuşlarda Ramazan düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uçuşlarda Ramazan düzenlemesi

Korona virüs önlemleri kapsamında 2 saat altı dış hat uçuşlarında ve tüm iç hat uçuşlarında yolculara ikramların kaldırılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yeni düzenleme getirdi.

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Korona virüs önlemleri kapsamında 2 saat altı dış hat uçuşlarında ve tüm iç hat uçuşlarında yolculara ikramların kaldırılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yeni düzenleme getirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yeni alınan kararla Ramazan ayında uçuş operasyonu esnasında iftar veya sahur zamanında ikram verilebileceğini açıkladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 2 saat altı dış hat uçuşlarında ve tüm iç hat uçuşlarında seferlerde yolculara ikram kaldırılmıştı. Ramazan ayına kısa bir süre kala SHGM uçuş sırasında iftar ve sahurda ikram konusunda yeni bir uygulamaya gidildi. Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından 'İkram Kısıtlaması' konulu havayolu şirketlerine bir yazı gönderildi.

Havayolu şirketleri iftar ve sahur saatinde ikram verebilecek

Gönderilen yazıda, "İçinde bulunduğumuz dönem içerisinde dünyada ve ülkemizde yeniden normalleşme dönemine geçilmiş ve bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır. Havacılıkta ise Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normalleşme kapsamında ülkelerin havacılık uyguladığı muafiyetlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle kaldırılmasını ve alınan risk azaltıcı tedbirleri ile birlikte normal usullerle gerçekleştirilmesi istenmektedir. Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle uçuş operasyonları sırasında alınması gereken tedbirlerin belirlendiği ilgide kayıtlı genelgenin 5'nci maddesinin c fıkrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin alınan tedbirlerle ikram ile ilgili uygulamalar asgari seviyede olacak şekilde kısıtlanmış olup, Covid-19 salgını tedbirlerine en üst düzeyde uyulması teşvik edilmektedir. Bu koşullara bağlı olarak ve 31 Mart 2021 itibari ile ön görülen normal operasyonlara dönüş planlamaları göz önüne alınarak, iftar veya sahur gibi ikram gerekliliği olan durumlarda uygulama yapılabilir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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