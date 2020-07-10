Uçuşlara yeni düzenleme Korona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı gençlere uçaklarda veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğu kalktı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı gençlere uçaklarda veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğu kalktı. Kısıtlamanın kaldırıldığını Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu.

18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgiler verildi: "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA