Uçuşlara Kar Engeli; 4 Sefer İptal

TÜRK Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İstanbul' da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle seferlerde aksamalar oldu. İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY'nin, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferleri iptal edildi. - İstanbul

Kaynak: DHA