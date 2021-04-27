Uçuşlar izin belgesi ile yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi.

Kapanmanın ardından açıklama yapan Türk Hava Yolları, "29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma süresince yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler" duyurusunu yaptı. THY 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri bilet değişikliğini ücretsiz yapılacağını da açıkladı.

Tam kapanma nedeniyle zorunlu hale getirilen seyahat izin belgesini yolcular T.C. İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak belgelerini alabilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı