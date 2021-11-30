İstanbul'da uçuşlar iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? Uçak seferleri var mı? - Haberler
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İstanbul'da uçuşlar iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? Uçak seferleri var mı?

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İstanbul'da uçuşlar iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu? Lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? Uçak seferleri var mı?

Yurdun batı kısmını etkisi altına alan lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün uçak yolculuğu yapacak olan vatandaşlar olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşu gerçekleştirlecek mi öğrenmek istiyor. Peki uçuşlar iptal mi? Uçuşlar iptal mi son dakika? Lodos nedeniyle uçuşlar durduruldu mu? Pek çok bölgeyi etksi altına alan lodos, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve çok sayıda şehirde uçuşlarda aksaklık yaşanmasına sebebiyet verdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Uçuşlar iptal mi son dakika? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Batı kentlerini etkisi altına alan lodos sonrası bazı deniz seferleri iptal edilmesiyle hava yolu seferlerinin de iptal olup olmadığı merak ediliyor.

SON DAKİKA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nin İzmir, Ercan, Ankara, Viyana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

Lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan rüzgarın etkisini kısmi olarak azaltmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndaki seferler normale döndü.

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli lodos, kentteki hayatı olumsuz etkileyerek hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı. Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlar, sorunsuz şekilde devam ediyor.

Aşağıdaki linke uçuş numaranızı yazarak bilgi alabilirsiniz.

THY UÇUŞ DURUMU ÖĞRENME EKRANI

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