Uçuşlar iptal edilince gerginlik çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle bugün saat 20.00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle bugün saat 20.00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulacak. Bugün havalimanına gelenler gün içindeki uçuşlarının iptal edildiğini öğrenince oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle polis önlem aldı.

Kaynak: DHA