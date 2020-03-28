UÇUŞLAR İPTAL EDİLİNCE GERGİNLİK ÇIKTI
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle bugün saat 20.00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulacak.
28.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:27
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle bugün saat 20.00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulacak. Bugün havalimanına gelenler gün içindeki uçuşlarının iptal edildiğini öğrenince oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle polis önlem aldı.
Görüntü Dökümü:
-----------Eylem yapanlar
-Detaylar
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA