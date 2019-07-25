'Uçuşa Yasak Bölge', diğer adıyla 'Güvenli Bölge' nedir ve neden oluşturulur?

Suriye'de yaşanan çatışma ve oluşan güvenlik tehdidi nedeniyle Türkiye'de sıklıkla gündeme gelen uçuşa yasak bölge, bir devlet otoritesi tarafından veya bir uluslararası kurumun inisiyatifi ve gücüyle belli bir alanda ilan edilir ve bu alan tüm hava taşıtlarının kullanımına yasaklanır. Elbette bu yasağa sadece yasağı koyan taraf uymak zorunda değildir.

UYB, üçüncü bir taraf yasağı delerse yasağı koyanın yaptırım uygulayacağı ve bu bölgeye izni dışında giren güçleri cezalandıracağı anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle