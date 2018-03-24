Uçuş Yasağının Kalkmasının Ardından Erbil Uçuşuna Yoğun Talep

Erbil'de uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Türk Hava Yolları'nın 26 Mart'ta başlatacağı ilk sefere yolcular yoğun ilgi gösterdi. Yasağın kalkmasından yaklaşık 24 saatlik bir süre geçmesine rağmen biletlerin çoğu tükendi.

Bağdat yönetiminin referandum sonrası Kuzey Irak'a yönelik başlattığı uçuş yasağını kaldırması sonrası, Başbakan Binali Yıldırım da Erbil'e uygulanan uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de ilk uçuşun 26 Mart Pazartesi günü gerçekleştirileceğini belirtti.

24 saatte büyük bir bölümü tükendi

Yaşanan gelişmelerin ardından yasağın kalktığını öğrenen çok sayıda yolcu, önümüzdeki Pazartesi günü THY'nin bu destinasyondaki ilk seferine yoğun ilgi gösterdi. Yasağın kalkmasından itibaren geçen yaklaşık 24 saatlik sürede biletlerin büyük bir bölümü tükendi. Erbil'e gitmek için 135 ekonomi ve 16 bussines class olmak üzere şuana kadar 151 yolcunun bilet satın aldığı öğrenildi.

THY'nin yasak sonrası Erbil'e ilk uçuşunu, 26 Mart günü TK804 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağıyla gerçekleştirmesi bekleniyor. - İSTANBUL