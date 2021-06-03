Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı
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Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı Sert esen rüzgar, paraşütçüyü havalandırıp yere savurdu Antalya'da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu.

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı

Sert esen rüzgar, paraşütçüyü havalandırıp yere savurdu

ANTALYA - Antalya'da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan vatandaşın paraşütü rüzgarla aniden açılıverdi. Paraşütle birlikte havaya kalkan vatandaş, yaklaşık 5 metre yükselişin ardından bir anda kendini yerde buldu. Paraşütçünün yardımına çevredeki arkadaşları koştururken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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