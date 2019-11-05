Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi

Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi

Çin havayolu şirketi Air Guilin'de çalışan bir pilot uçuş sırasında kokpite yolcu kabul ettiği için meslekten ömür boyu men edildi

05.11.2019 12:58
Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi

Çin havayolu şirketi Air Guilin'de çalışan bir pilot uçuş sırasında kokpite yolcu kabul ettiği için meslekten ömür boyu men edildi.


Hainan Havayolları'nın bir alt kuruluşu olan şirket, pilotun iş prosedürü ve hava güvenlik kurallarını ihlal ettiğini ve benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önemlerini attıracaklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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