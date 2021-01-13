'Uçuş Rehberim' uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi
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'Uçuş Rehberim' uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi

13.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:11
'Uçuş Rehberim' uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen 'Uçuş Rehberim' uygulamasının 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığı bildirildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen 'Uçuş Rehberim' uygulamasının 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Uçuş Rehberim uygulamasının, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli geliştirilmeye devam edildiği belirtildi. Uçuş Rehberim uygulamasının, 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandığı bildirildi. Uygulamanın mevcut durumda aktif olarak yaklaşık 44 bin cihazda çalıştığı, Uçuş Rehberim üzerinden bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin uçuş takibi yaptığı, 6 bin kişinin ücretsiz internet hizmetinden faydalandığı ve 1300 kişinin ise Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. 

2020 yılı kasım ayı içerisinde Uçuş Rehberim uygulamasına iki yeni özelliğin eklendiği belirtilerek, "Bakanlık üzerinden alınan web servis ve HES kodu sorgulama hizmeti ile vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri 'Çek-Gönder' hizmetinin devreye alındı. Vatandaşların havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabilecek, gönderilecek anlık bildirimler sayesinde yolcuların uçuşu kaçırma problemleri de ortadan kalkacak" denildi.Bu yılın ilk yarısında tüm havalimanları için kat planları üzerinden iç navigasyon hizmetinin sunulması ve Havada Anlık Uçuş Takibi uygulamasının da devreye alınmasının planlandığı bildirildi.

 


'Uçuş Rehberim' uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi
'Uçuş Rehberim' uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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