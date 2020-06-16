Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, Covid-19 sanıldı
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Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, Covid-19 sanıldı

ALMANYA'nın Düsseldorf kentinden Adana'ya gitmek üzere kalkış için hazırlanan SunExpress uçağında, nefes almada sıkıntı yaşayan yolcuda Covid-19 olduğundan şüphelenildi.

Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, Covid-19 sanıldı
16.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:31

ALMANYA'nın Düsseldorf kentinden Adana'ya gitmek üzere kalkış için hazırlanan SunExpress uçağında, nefes almada sıkıntı yaşayan yolcuda Covid-19 olduğundan şüphelenildi. Yolcuya yapılan testin negatif çıktığı, uçuş fobisi nedeniyle kapılar kapandığında strese bağlı nefes problemi yaşadığı kaydedildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinden 15 Haziran günü Adana'ya gitmek üzere kalkış için hazırlanan, XQ783 uçuş numaralı SunExpress uçağında bir yolcu, nefes almada sıkıntı yaşayınca uçuş ekibinden yardım istedi. Kurallar gereği uçaktan indirilerek, sağlık görevlilerince muayene edilen yolcuya yapılan Covid-19 testi yapıldı. Sonucu negatif çıkan yolcunun, uçuş fobisi nedeniyle kapılar kapandığında strese bağlı nefes problemi yaşadığı belirtildi. 

Hava yolu şirketi SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düsseldorf - Adana uçuşumuz, rahatsızlanan yolcumuza kabin ekiplerimiz tarafından gerekli müdahalenin yapılması ve yolcumuzun bagajlarının indirilmesinin ardından gecikmeli olarak gerçekleşmiştir" denildi. Havayolunun, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getirildiğini, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerin de bu doğrultuda güncellendiği belirtildi. Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulandığı belirtilen açıklamada, "Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizlemektedir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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