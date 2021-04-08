Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
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Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Ekonomi
Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Pegasus Hava Yollarında görev yapan uçuş ekipleri, Kovid-19 aşısı olmaya başladı.

Pegasus Hava Yollarında görev yapan uçuş ekipleri, Kovid-19 aşısı olmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği içerisinde yürütülen uygulama kapsamında aşı yaptıran uçuş ekiplerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün genelgesine uygun olarak aşıyı takiben 48 saat süreyle uçuşlarda görev almayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Birincil önceliği misafirlerinin ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği olan Pegasus Hava Yolları, tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgınıyla mücadeleye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekibinde yer alan personelin aşıları, 6 Nisan Salı gününden itibaren yapılmaya başlamıştı.

Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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