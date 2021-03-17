Uçurumun kenarında mahsur kalan inek kurtarıldı
17.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:13
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Kahta ilçesine bağlı Menderes mahallesi mezarlık yokuşunda yuvarlanan inek, uçurumun yamacındaki dikenli çalılıklara takılı kaldı. Sahibi tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek ineği kurtarmaya çalıştı. Uçurumun kenarında kalan ineği sakinleştiren itfaiye ekipleri, yapılan uzun uğraşlar sonucunda halat yardımı ile kurtardı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı