Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı
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Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı

Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan bir kişi, toplam 13 personelle 4 ekip tarafından 6 saatlik nefes kesen operasyon sonucu kurtarıldı.

Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan bir kişi, toplam 13 personelle 4 ekip tarafından 6 saatlik nefes kesen operasyon sonucu kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde M.A.Ö. isimli kişi, Cennet Vadisi mevkiinde uçurum kenarında mahsur kaldı. Mahsur kalan şahsın kayıp bilgisi, 8 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Kaybolan M.A.Ö.'nün bulunabilmesi için Konyaaltı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığından 1, Jandarma Asayiş Timinden 3, JAK timinden 5 kişi ve AFAD'dan 4 kişilik ekip tarafından Cennet Vadisi bölgesinde arama faaliyetine başlandı. M.A.Ö. aynı gün saat 18.00 sıralarında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - ANTALYA

Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı
Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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