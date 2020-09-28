Uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tepe Mahallesi'nde yaşayan Ferit Sarı, keçisinin Kale mevkisinde dağın yamacındaki uçurumda bir haftadır mahsur kaldığı ihbarında bulunarak yardım talep etti.

Bölgeye giden İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri keçiyi kurtarma operasyonu başlattı.

Halat yardımıyla bulunduğu yere inen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Sarı, keçisinin bir haftadır dağ yamacında mahsur bulunduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine yardımından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci