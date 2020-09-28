Uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

28.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:33
Uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tepe Mahallesi'nde yaşayan Ferit Sarı, keçisinin Kale mevkisinde dağın yamacındaki uçurumda bir haftadır mahsur kaldığı ihbarında bulunarak yardım talep etti.

Bölgeye giden İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri keçiyi kurtarma operasyonu başlattı.

Halat yardımıyla bulunduğu yere inen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Sarı, keçisinin bir haftadır dağ yamacında mahsur bulunduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine yardımından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Charles Michel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İsmail Dümbüllü Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Ali Palabıyık Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uçurumun kenarında bir hafta mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:35:41. #1.14#
title