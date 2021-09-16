UÇURUMDAN YUVARLANAN TURİST YARALI OLARAK KURTARILDI - Haberler
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UÇURUMDAN YUVARLANAN TURİST YARALI OLARAK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, yürüdüğü ormanlık alanda kayarak dere yatağına düşen Rus polis İvan Aratskii(25) yaralı olarak kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, yürüdüğü ormanlık alanda kayarak dere yatağına düşen Rus polis İvan Aratskii(25) yaralı olarak kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Rus polis ülkesine geri döndü.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında İçmeler Mahallesi eski köy hizmetleri kampı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Rusya'da polislik yapan İvan Aratskii geçtiğimiz hafta cuma günü ilçeye tek başına tatile geldi. Rus polis, dün tatilinin son gününde kaldığı otele 50 metre mesafedeki ormanlık alana öğleden sonra tek başına yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla geri dönüşe geçen Rus Turist, karayoluna 400 metre kala patika yolda ayağı kayarak 15 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. Rus turistten haber alamayan otel görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelerken, Rus turistin ormanlık alana gittiğini tespit etti. Arama kurtarma çalışması için bölgeye itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 süren çalışmasının ardından Rus polis dere yatağında baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahelesi olay yerinde yapılan İvan Aratskii düştüğü alandan kurtarılarak Marmaris Devlet Hastanesi kaldırdıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Rus turist, otelden çıkış işlemlerini yaptıktan sonra ülkesine geri döndü.

'ORMANLIK ALANI GÖRÜNCE DAYANAMADIM'

Hastanede polis tarafından ifadesi alınan İvan Aratskii, Bir hafta süreyle tatile gelmiştim. Sporu çok seviyorum. Ormanlık alanı görünce dayanamadım ve spor amaçlı gitmeye karar verdim. Havanın kararmasıyla geri dönüşe geçtim. Patika yolda taşları fark etmedim ve ayağım takılarak yuvarlandım. Yanımdaki iplerle kırılan kolumu bağladım ve el feneri ile ışık yaparak yerimi belirledim. Kısa sürede beni buldular. Türk yetkililere çok teşekkür ederim dedi.

UÇURUMDAN YUVARLANAN TURİST YARALI OLARAK KURTARILDI

UÇURUMDAN YUVARLANAN TURİST YARALI OLARAK KURTARILDI

UÇURUMDAN YUVARLANAN TURİST YARALI OLARAK KURTARILDI

UÇURUMDAN YUVARLANAN TURİST YARALI OLARAK KURTARILDI
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