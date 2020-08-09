Uçurumdan yuvarlanan otomobilde amca yaralandı, 11 yaşındaki yeğeni öldü
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Ali Eroğlu yaralandı, yeğeni 11 yaşındaki Murat Eroğlu hayatını kaybetti.
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Ali Eroğlu yaralandı, yeğeni 11 yaşındaki Murat Eroğlu hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Pülümür ilçesine bağlı Bozağakaraderbent köyü mevkiinde meydana geldi. Ali Eroğlu yönetimindeki 23 LA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Murat Eroğlu hayatını kaybetti, sürücü amcası Ali Eroğlu da yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eroğlu, ilk müdahalenin ardından Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Murat Eroğlu'nun cesedi Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: DHA