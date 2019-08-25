UÇURUMDAN YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

25.08.2019 16:38

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Ubeyit Akbaba yönetimindeki 33 CRS 56 plakalı erik yüklü kamyonet, Limonlu Mahallesi Mezarlığı yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sol tarafında kalan yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA