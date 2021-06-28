Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
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Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan traktör devrildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan traktör devrildi. Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine doğru traktörü ile seyir halinde olan 60 yaşındaki Salih M. idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Uçuruma doğru giden traktörü son anda kurtaran sürücü, devrilmesine engel olamadı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, olayı görerek bölgeye koşan mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Salih M., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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