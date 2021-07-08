Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı
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Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı

Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçurumdan düşen genç kadın AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçurumdan düşen genç kadın AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Y.K.'nın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Y.K.'ya ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu genç kadına ulaşan ekipler yaralı halde bulunan Y.K.'yı bulunduğu yerden kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı
Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı
Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı
Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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