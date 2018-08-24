Uçurumdan düşen kadın kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşen kadın, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde bulunan ve yöre insanları tarafından kutsal sayılan Düzgün Baba ziyaretgahına giden 60 yaşındaki Şazime Aksu, dağdan inerken dengesini kaybederek 7 metrelik uçuruma düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralı kadına ulaşılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan Şazime Aksu, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayağında kırıklar olan Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.