Uçurumdan düşen inek 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı Amasya'da uçurumdan aşağı düşen inek, AFAD'ın 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Amasya'da uçurumdan aşağı düşen inek, AFAD'ın 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Yolyanı köyünde ineği uçurumdan düşen ve düştüğü yerde mahsur kalan, besicinin yapmış olduğu ihbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi harekete geçti. Ulaşımın mümkün olmadığı engebeli arazide yürütülen 4 saatlik çalışma sonucunda, yaralı inek bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA