Uçurumdan düşen ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Karataş köyünde 2 gündür aranan gebe inek, Aras Edaş yetkililerinin yoğun çabalarıyla düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

Diyadin'de yaylaya çıkan vatandaşların uçurumdan düşen ineğinin yardımına Aras Edaş ekipleri yetişti. 2 gündür kayıp olan inek, hayvansever Nağme Akbaş'ın duyarlılığı sayesinde düştüğü uçurumdan yoğun bir çabayla kurtarıldı. 3 bin rakımlı Apro mezrasında uçurumdan aşağıya düşen ve haber alınamayan gebe inek, Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın Ağrıda bulunan ekipleri harekete geçirmesiyle birlikte kurtarma çalışmaları başladı.

"Her can çok kıymetli"

4 kişilik bir ekiple yola çıkan Aras Elektrik Diyadin İlçe Şefi Naci Aras, Genel Müdür Fikret Akbaş'ın devreye girmesiyle beraber hemen kurtarma çalışmaları için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, "Haber i alır almaz ben ve ekibim yola çıktık. Hayvanın düştüğü nokta çok sıkıntılı ve ulaşılması zor bir alandı. Buna rağmen pes etmedik ve nasıl bir canı kurtarabiliriz diye düşündük. Yolun açılması için kaymakamlığı arayarak dozer istedik. Onlarda hemen yardıma koştular ve yolu açtılar. İnip çıkarken dahi dört beş kez dinlenmek zorunda olduğumuz zorlu bir yolu aşarak hamile ineğimize ulaştık. Sağ salim kurtardık. Aslında bizimle hiçbir alakası olmayan bir kurtarma operasyonuydu ama bizler Aras Elektrik olarak her canın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Haber i alır almaz tek hedefimiz o canı kurtarmaktı ve kurtardı da. Bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu. - AĞRI