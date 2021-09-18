Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı - Haberler
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Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı Ağrının Diyadin İlçesine bağlı Karataş köyünün Apro mezrasında 2 gündür aranan inek, Aras Edaş yetkililerinin yoğun çabalarıyla düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

- Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı

AĞRI - Ağrının Diyadin İlçesine bağlı Karataş köyünün Apro mezrasında 2 gündür aranan inek, Aras Edaş yetkililerinin yoğun çabalarıyla düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

Ağrı Diyadin'de yaylaya çıkan vatandaşların uçurumdan düşen ineğinin yardımına Aras Edaş ekipleri yetişti. 2 gündür kayıp olan inek, hayvansever Nağme Akbaş'ın duyarlılığı sayesinde düştüğü uçurumdan yoğun bir çabayla kurtarıldı. 3000 rakımlı Apro mezrasında uçurumdan aşağıya düşen ve haber alınamayan hamile inek, Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın Ağrıda bulunan ekipleri harekete geçirmesiyle birlikte kurtarma çalışmaları başladı.

"Her can çok kıymetli"

Dört kişilik bir ekiple yola çıkan Aras Elektrik Diyadin İlçe Şefi Naci Aras, Genel Müdür Fikret Akbaş'ın devreye girmesiyle beraber hemen kurtarma çalışmaları için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, "Haber i alır almaz ben ve ekibim yola çıktık. Hayvanın düştüğü nokta çok sıkıntılı ve ulaşılması zor bir alandı. Buna rağmen pes etmedik ve nasıl bir canı kurtarabiliriz diye düşündük. Yolun açılması için kaymakamlığı arayarak dozer istedik. Onlarda hemen yardıma koştular ve yolu açtılar. İnip çıkarken dahi dört beş kez dinlenmek zorunda olduğumuz zorlu bir yolu aşarak hamile ineğimize ulaştık. Sağ salim kurtardık. Aslında bizimle hiçbir alakası olmayan bir kurtarma operasyonuydu ama bizler Aras Elektrik olarak her canın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Haber i alır almaz tek hedefimiz o canı kurtarmaktı ve kurtardıkta. Bu yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı

Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı

Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı

Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı
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Haber: Uçurumdan düşen hamile ineği Aras Edaş ekipleri kurtardı - Haberler
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