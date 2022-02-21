Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

Samsun'da uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan baba-oğul halat yardımıyla bulundukları yerden yola çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

ANKARA (İHA) - Samsun'da uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan baba-oğul halat yardımıyla bulundukları yerden yola çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kayaoğlu idaresindeki 55 ED 894 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla atıp uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Kayaoğlu ile yanında bulunan babası Avni Kayaoğlu ağır yaralandılar. Kaza yerine ambulans, bölge trafik polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden halat yardımıyla yola çıkartılarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

Uçurumdan dereye yuvarlanan otomobildeki yaralılar halat yardımıyla çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title