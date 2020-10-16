Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

16.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:01
Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Samsun'da uçurum kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Samsun'da uçurum kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Görev ve sorumluluk sahasında başarılı çalışmalara imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın ve afetlerde vatandaşın yardımına koşmasının yanı sıra insanın can dostları için de şefkat elini uzatıyor.

Yaşanan son olayda vatandaşlar tarafından bir köpeğin yüksek bir arazide mahsur kaldığı ihbar edildi. Olay yerine intikal etmekte gecikmeyen ekipler köpeğin uçurum kenarında ölümüne bir bekleyiş içinde olduğunu gördü. Bulunduğu yere nasıl ve ne zaman geldiği bilinmeyen köpek geri çıkamayarak mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Aç olduğu görülen köpek aşağıya indirilmesinin akabinde verilen mama ile beslendi ve bakımı gerçekleştirildi. - SAMSUN

Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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